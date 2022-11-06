بعيو: ستيفاني تقدم حلولاً لأزمتنا الكارثية التي ساهمت فيها هي ودولتها

انتقد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، الاقتراح الذي تقدمت به المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، بشأن إجراء أول انتخابات رئاسية انتخاب مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أشخاص، يمثل كل عضو منهم واحدة من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، وذلك لمواجهة مخاوف استئثار الرئيس بالسلطة.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” حتى بعد أن غادرتنا غير مأسوفٍ عليها لا تزال ستيفاني ويليامز تقترح وتقدّم حلولاً لأزمتنا الكارثية التي ساهمت في حدوثها واستمرارها هي ودولتها وسفيرها وحزبها البليد”.

وتابع بعيو، عبر حسابه:” لو تركتمونا في حالنا لتفاهمنا من زمان”.

وأوضحت ويليامز، في مقال نشره معهد «بروكينغز» للدراسات السياسية، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة مرور عامين على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، أسباب اقتراحها مجلسا رئاسيا بالقول إن «بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، سيأخذون كل شيء إذا جرى انتخابهم، ليكون هنالك شخصًا واحدًا، واستراتيجية لمرة واحدة، مما سيؤدى إلى العودة إلى أيام الديكتاتورية الفظيعة».