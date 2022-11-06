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ديندياس: نجدّد رفضنا للاتفاق المبرم بين تركيا والدبيبة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

جدّد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، انتقاده للاتفاق الذي لأبرم بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأعرب ديندياس عن إدانة اليونان وقبرص وانتقاد مصر واسرائيل لهذا الاتفاق الذي يستند إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين البلدين في عام 2019، مشيرًا إلى أنّ هذه الاتفاقية تتجاهل الجزر اليونانية، لا سيما جزيرة كريت، بين ليبيا وتركيا.

وأضاف وزير الخاريجة اليوناني أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية قد شهد حالة ترحيب كبيرة لتحقيقه حالة من التوافق بين طرفين متنافسين يتطلعان إلى استكشاف الطاقة.

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#اليونان تركيا ليبيا

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الوطن الليبية

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