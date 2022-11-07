الالتفاف على مطلب الدولة الاتحادية..النمر يعلق على تصريحات وليامز الأخيرة

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علق عضو ملتقى الحوار الليبي بلقاسم النمر اليوم الأحد، على تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز الأخيرة.

وقال النمر :”كلام السيدة ستيفاني عن المقاطعات لا يختلف عن الكلام عن المحافظات المدسترة يراد به الالتفاف على مطلبنا في الدولة الاتحادية”.

وأضاف عضو الملتقى :”لابأس بوجود المحافظات أو المقاطعات أو حتى الولايات داخل الأقاليم التاريخية الثلاث في دولة اتحادية مرجعيتها دستور الاستقلال غير المعدل”.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز اقترحت انتخاب مجلس رئاسي من الأقاليم الثلاثة، تكون فترة ولاية المجلس الرئاسي 48 شهر أي أربع سنوات ويتناوب الرؤساء الثلاث على رئاسته كل 8 أشهر و لمرتين خلال الـ 48 شهر.