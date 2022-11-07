واشنطن منفتحة على ربط الطاقة بين اليونان وليبيا

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة منفتحة على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا.

وردًا على سؤال من وكالة أنباء أثينا المقدونية (AMNA) حول إمكانية إنشاء خط أنابيب يربط اليونان بليبيا، أجاب الناطق باسم الخارجية الأميركية بأن «إيمانهم الراسخ بأن تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​يجب أن تعزز التعاون وتوفير الأساس لأمن الطاقة المستدامة والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة».

مشاريع الطاقة

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل دعم مشاريع الطاقة التي ستربط أسواق الطاقة الحيوية، مثل شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا، بأوروبا، لا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة الذي يعزز أمن الطاقة واستدامتها.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، الذي قال إن ليبيا تدرس إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي للربط بين اليونان ومدينة دمياط المصرية.

– بن قدارة: ندرس مد خطي أنابيب غاز مع اليونان ودمياط

مذكرة التفاهم الليبية التركية

وفي أكتوبر الماضي، أعربت اليونان عن قلقها بشأن مذكرة تفاهم بشأن الطاقة بين تركيا وليبيا، قائلة إنها قد تحتوي على أحكام تستند إلى مذكرة 2019 التركية – الليبية.

واعتبرت الدولتان مذكرة التفاهم «غير قانونية»، وذلك بعد أن قالت تركيا إنها وقعت مع السلطات الليبية مذكرة تفاهم بشأن التنقيب عن الهيدروكربونات في البحار الليبية.

وتعتقد اليونان ومصر وقبرص أن اتفاقية 2019 التي تستند إليها المذكرة «تنتهك» حقوقها الاقتصادية في منطقة يشتبه في احتوائها على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي.