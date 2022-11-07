المركزي يعلن عن وصول شحنة سيولة بقيمة 100 مليون دينار إلى بنغازي

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ذكر فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، وصول شحنة سيولة بقيمة 100 مليون دينار لمطار بنينا بمدينة بنغازي.

وأوضح فريق السيولة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن السيولة مخصصة لفروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية.

وأشار فريق السيولة إلى أن هذه الشحنة في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا.

وأكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي استمرار نقل شحنات أخرى هذا الأسبوع لباقي المصارف بالمنطقة الشرقية.