بوشناف: سعيد لإعادة الحياة لمقر مجلس النواب بعد دماره على يد المجموعات الإرهابية

قام مستشار الأمن الوطني إبراهيم بوشناف بزيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وكان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وذكر مجلس النواب في بيان اليوم الأحد أن بوشناف قام بجولة داخل أروقة مقر مجلس النواب، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال صيانة لمرافق مبنى الدعوة الإسلامية لتعقد فيه جلسات مجلس النواب بالمقر الدستوري للمجلس في مدينة بنغازي.

وأعرب مستشار الأمن الوطني عن سعادته وإشادته بما قام به ديوان مجلس النواب من عمل جبار لعودة الحياة للمقر بعد الدمار الذي تعرض له خلال حرب المدينة على المجموعات الإرهابية، وفق البيان.