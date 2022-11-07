دردور: وليامز أيدت رأيي بأن التدخل التركي أوقف الحرب

الوطن / رصد

قال المحلل في قنوات الإخوان، فرج دردور، إن مستشارة الأمين العام السابقة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت رأيه إن “التدخل التركي كان مفتاحاً لإنهاء الحرب”.

وأضاف دردور، عبر حسابه في موقع فيسبوك: “ستيفاني وليامز بعد أن فضحت مجلسي عقيلة والمشري، صار من الضروري تجاوزهما والإعداد لمحاكمات قاسية لهم، ومعهم الانتهازيين المدعين للعمل الحزبي، بينما يعملون على إفشال الانتخابات، حتى يكونوا جميعا عبرة تاريخية للأجيال القادمة”.

وتابع دردور أن ستيفاني أضافت أن تدخل تركيا مع الحكومة في طرابلس سنة 2019 كان مفتاحا لإنهاء الحرب، وأنه كان هناك إجماع في ديسمبر الماضي بأن الانتخابات الرئاسية تشكل تهديدا على السلم الأهلي في ليبيا.