المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن منفتحة على ربط الطاقة بين ليبيا واليونان

قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ” نيد برايس “، إن بلاده منفتحة على الربط بين اليونان وليبيا على مستوى الطاقة عبر خط من الأنابيب..

وأكّد برايس في تصريحات صحفية، بإيمان بلاده بأهمية تعزيز التعاون بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط، من أجل تنمية الموارد، وتحقيق أمن الطاقة المستدامة.

وأضاف أن بلاده “مستمرة في دعم مشاريع الطاقة التي تربط أسواق الطاقة الحيوية، مثل شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بأوروبا ، ولا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة الذي يعزز أمن الطاقة واستدامتها.”.

وفي وقت سابق صرّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، إن ليبيا تدرس مشروع أنابيب غاز للربط بين اليونان و دمياط في مصر عبر إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي..