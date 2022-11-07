ليبيا الان

المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن منفتحة على ربط الطاقة بين ليبيا واليونان

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ” نيد برايس “، إن بلاده منفتحة على الربط بين اليونان وليبيا على مستوى الطاقة عبر خط من الأنابيب..

وأكّد برايس في تصريحات صحفية، بإيمان بلاده بأهمية تعزيز التعاون بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط، من أجل تنمية الموارد، وتحقيق أمن الطاقة المستدامة.

وأضاف أن بلاده “مستمرة في دعم مشاريع الطاقة التي تربط أسواق الطاقة الحيوية، مثل شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بأوروبا ، ولا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة الذي يعزز أمن الطاقة واستدامتها.”.

وفي وقت سابق صرّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، إن ليبيا تدرس مشروع أنابيب غاز للربط بين اليونان و دمياط في مصر عبر إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي..

الوسوم

المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك