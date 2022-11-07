وزيرة عدل المنتهية تستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

الوطن / رصد

اجتمعت وزيرة العدل في الحكومة منتهية الولاية، حليمة عبد الرحمن، الأحد، بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ووفده المرافق.

وأعربت عبدالرحمن خلال الاجتماع الذي جرى في مكتبها، عن ترحيبها بالمدعي العام ووفده في ليبيا، في ظلّ حضور عدد من مديري الإدارات بوزارة العدل، مؤكدةً على اهتمام وزارتها بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، وعدم إفلات الجناة من العقاب.

وأثنى كريم خان بدوره على حسن استقباله، وما لقيه من تعاون وتسهيلات قُدّمت لوفده خلال الزيارة، الأمر الذي اعتبره تقدمًا في مستوى التعاون مع دولة ليبيا، لافتًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان.