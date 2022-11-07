المقريف: نطالب بتخصيص 30% من ميزانية التنمية لوزارة التعليم

طالب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ” موسى المقريف “، بتخصيص نسبة مئوية من باب التنمية من 25- 30% لوزارة التربية والتعليم، لتناسب الزيادة في عدد الطلاب، الذي أصبح 2.5 مليون طالب وطالبة مقارنة بحوالي مليون طالب وطالبة في السابق، وهو يفترض أن يقابلها خطة إنشاءات ثابتة..

وأضاف المقريف، في مداخلة متلفزة أمس الأحد، أن الخطة المعلنة من الحكومة تتمثل في إنشاء 500 مدرسة كل عام لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من حصر مدارس الصفيح المتهالكة بالكامل، والتي وصل عددها إلى 350 مدرسة في عموم ليبيا، بالإضافة إلى تحديد 150 مدرسة أخرى جديدة، وتخصيص قطع أراضٍ لها في البلديات.

كما أوضح أن الوزارة اعتمدت خلال العام 2022 على الميزانية المعتمدة خلال السنوات السابقة، وهي لا تتلاءم مع العام الجاري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لحصر المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية في كافة المدارس، حيث تتكدس المواد الكيميائية بالمدارس منذ 20 عامًا، وذلك ردًا على شكاوى بعض مدارس القطران.