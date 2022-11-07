مديرة “العيون في طرابلس”: لم نتسبب في إصابة أحد بالعمى

نفت مديرة ‎مستشفى العيون في ‎طرابلس ‎رانيا الخوجة، إصابة عدد من المرضى بالعمى نتيجة خطأ طبي.

وأوضحت الخوجة أن ما حدث لعدد 14 حالة في مستشفى العيون هو مضاعفات للمرضى ويجرى علاجهم داخل المستشفى.

وقالت الخوجة: قمنا بحقن 55 حالة مرضية بإبرة “افاستن” وهي لمعالجة مضاعفات السكر في الشبكية وحدث للمرضى مضاعفات وهم قيد المتابعة حاليا.

وأضافت: ننفي وصول حالتهم إلى العمى وأجرينا لهم المسحات والتحاليل المعملية اللازمة، مؤكدة أن جميع العلاج الذي يقدمونه للمرضى خاضع لجهاز الرقابة على الأغذية ومورد عن طريق جهاز الإمداد الطبي.