مديرة “العيون في طرابلس”: لم نتسبب في إصابة أحد بالعمى

نفت مديرة مستشفى العيون في طرابلس رانيا الخوجة، إصابة عدد من المرضى بالعمى نتيجة خطأ طبي.
وأوضحت الخوجة أن ما حدث لعدد 14 حالة في مستشفى العيون هو مضاعفات للمرضى ويجرى علاجهم داخل المستشفى.
وقالت الخوجة: قمنا بحقن 55 حالة مرضية بإبرة “افاستن” وهي لمعالجة مضاعفات السكر في الشبكية وحدث للمرضى مضاعفات وهم قيد المتابعة حاليا.
وأضافت: ننفي وصول حالتهم إلى العمى وأجرينا لهم المسحات والتحاليل المعملية اللازمة، مؤكدة أن جميع العلاج الذي يقدمونه للمرضى خاضع لجهاز الرقابة على الأغذية ومورد عن طريق جهاز الإمداد الطبي.
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