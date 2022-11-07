خلال لقائها “كريم خان”.. وزيرة عدل الدبيبة: نؤكد على ولاية القضاء الليبي لعدم الإفلات من العقاب

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبد الرحمن، اهتمام وزارة العدل بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، و«التأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي».

جاء ذلك خلال استقبالها، أمس الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” وأعضاء الوفد المرافق له، بحضور بعض مديري الإدارات بالوزارة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد نقل البيان عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «شكره لحكومة الوحدة الوطنية، على التعاون والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال الزيارة، مما يعكس التقدم في التعاون مع ليبيا»، مؤكدًا على «المزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان.

وأفاد البيان بان اللقاء «بحث أوجه التعاون حول مبدأ التكامل بما يتسق مع القضاء الوطني ومكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس أول أمس السبت، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الذي ناقش معه «أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.