بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 07 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 07 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى السحب تتكاثر على مناطق شمال شرق ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة واستقرار في الطقس على معظم مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية خاصة (الممتدة من طرابلس إلى سرت) مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة وتنقشع السحب تدريجيا بداية من يوم الغد على معظم المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة هذه الليلة ويوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اغلبها خفيفة علي بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة علي المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيا من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ ولاتتجاوز (19) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26) مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:30).