خلال لقائه أبوجناح.. السائح: قرب انطلاق مسح مجتمعي شامل على بعض الأمراض المزمنة

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ، وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” ، أمس الأحد ، بمجلس التخصصات الطبية بمدينة طرابلس، ومدراء المراكز والمؤسسات في قطاع الصحة. وذلك من أجل توحيد الجهود والرقى بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على اِستحداث خطط علمية طويلة المدى للقطاع الصحي.

“ كما قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” حيدر السائح عرض للدراسات والبحوث التي يقيمها المركز من خلال المكاتب والإدارات المختصة، وأيضًا تم عرض أهم الملاحظات والتوصيات المنبثقة من هذه الدراسات. بحسب بيان صادر على صفحة المركز على فيسبوك.

وأكد مدير عام المركز على أهمية المسوحات للتعرف على الصعوبات التي تواجه العمل الصحي على كافة المستويات،

كما كشف على قرب انطلاق مسح مجتمعي شامل على بعض الأمراض المزمنة