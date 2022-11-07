“مواصلات الدبيبة”: أكثر من 20 شركة أجنبية تشارك في معرض ليبيا الدولي للطيران

انطلقت بقاعة الاجتماعات بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، صباح أمس الأحد، فعاليات «ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران» الذي يستمر خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وتنظمه شركة «هرمز لخدمات السياحة وتنظيم المعارض» بإشراف ودعم كل من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات..

وقد حضر افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الطيران وممثلي شركات الجهات العامة والخاصة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المعرض يشهد «مشاركة أكثرمن 20 شركة أجنبية منها شركة من الدنمارك وأميركا وجنوب أفريقيا وشركة مشتركة ليبية مالطية وشركة جزائرية».

كما أوضحت الوزارة أن الحدث يأتي «في إطار تبادل الخبرات والأفكار واستقطاب الشركات العالمية بقصد النهوض بقطاع الطيران وتطوير البنية التحتية له»، مبينًا أن البرنامج العام لأول أيام الفعاليات تضمن إلقاء العديد من الأوراق العلمية.

وأضافت أن الأوراق العلمية تمحورت حول «تأمين الطيران – التشريع في قطاع الطيران والمنظمة الدولية للطيران ICAO – صيانة الطائرات – الاستثمار في قطاع الطيران – الاتحاد الأوروبي وسبل رفع الحظر عن الطيران الليبي – إدارة الأزمات في صناعة الطيران».

و على هامش هذه الفعاليات ، أجرى وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي جولة داخل أجنحة معرض ليبيا الدولي للطيران تعرف خلالها على ما تحتويه تلك الأجنحة من معروضات، وجرى «تكريمه وتقديم بعض الهدايا من قبل بعض الأجنحة والشركات المشاركة في فعاليات المعرض» وفق الوزارة..