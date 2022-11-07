عبدالعزيز: نظام الدبيبة للعطاءات الإلكترونية سينهي الفساد بشكل كبير

زعم محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية الذي أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن تشغيله بداية العام القادم سينهي الفساد بشكل كبير، مشيراً إلى أنه طالب بهذا النظام منذ سنوات.

وأشاد عبدالعزيز بإصدار الدبيبة، منشورا يقضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن تكون مرحلة الانطلاق في تشغيله بداية عام 2023، بدعوى تحقيق النظام المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويساهم في الحد من ظاهرة الفساد على نحو واسع.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لاستكمال عملية الإفصاح عن المصروفات العمومية، بأن يكون هناك شفافية كاملة عند إجراءات التعاقد، على حد تعبيره.