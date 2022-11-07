وحدة غازية جديدة تصل محطة طبرق قريبا

الوطن| متابعات

أعلنت شركة ميتكا اليونانية فرع ليبيا، اليوم الاثنين، أن الوحدة الغازية الثانية ستصل إلى ميناء طبرق خلال الأسابيع المقبلة.

وتتكون محطة طبرق الغازية من أربع وحدات بقدرة إنتاجية كاملة تقدر من 740 ميغا.

جاء إعلان الشركة خلال اجتماع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مدير الشركة جورج سانيوس، وفق بيان للبلدية.

وناقش بوالخطابية خلال الاجتماع اليوم المشاكل المالية والإدارية التي تواجه شركة ميتكا مع الشركة العامة للكهرباء، ووعد بتذليل كل الصعاب مع الجهات ذات العلاقة حتى يجري وصول الوحدة الغازية الثانية وتركيبها في موعدها.

وأكد بوالخطابية على سرعة وصول كل الوحدات وتركيبها وإدخالها إلى الشبكة حتى تحل كل المشاكل التي تواجه الكهرباء خاصة في فصل الشتاء.