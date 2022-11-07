البكوش: مؤسسات ترفض الانتخابات لعدم إخراجها من المشهد

الوطن| رصد

قال المستشار السابق في مجلس الدولة، صلاح البكوش، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يحاول التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى انتخابات.

وبشأن العراقيل أمام إجراء الانتخابات، أوضح البكوش أنها تتمثل في المؤسسات المناط بها إصدار القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وتحديد موعد الانتخابات، حيث لا تريد الانتخابات.

وأضاف البكوش في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مجلسي النواب والدولة يرفضان إصدار قوانين انتخابية تخرِجهما من المشهد، وهو سبب عدم إجراء انتخابات منذ عام 2014.

ورأى أن الموقف الدولي غير موحّد تجاه الانتخابات الليبية، خاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.