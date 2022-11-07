سهيل الغرياني: أطلقنا الدورة السادسة لتدريب البلديات على الأمن والسلامة

نوه سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة “التناصح” بدورة “الأمن والسلامة” للبلديات التي تشرف عليها “مبادرة التناصح” التابعة لمؤسستهم.

وأعاد الغرياني الصغير نشر إدراج مبادرة التناصح لخدمة المجتمع على صفحته بفيسبوك والذي قالت فيه: “بحمد الله وضمن برامج مبادرتكم مبادرة التناصح لخدمة المجتمع، انطلاق الدورة السادسة من برنامج تدريب البلديات، دورة “الأمن والسلامة” التي يقدمها الأستاذ جمعة سلامة”.

وتابعت: “برنامج تدريب البلديات برنامج مجاني يستهدف تدريب وتطوير موظفي البلديات والمجالس المحلية” على حد تعبيرها