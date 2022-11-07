الحكومة الليبية تُشكل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف

العنوان-بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف برئاسة حمد عبدالرازق طاهر المريمي، بهدف ضمان سلامة الإجراء وعدالة التوزيع.

وتضم اللجنة بحسب القرار 84 لسنة 2022 الذي أطلعت عليه العنوان، عضوية كل من: عبدالحفيظ عبدالله محمد علي، وعبدالكريم فرج آدم الدبوكي، والمبروك بالقاسم محمد المشاي، ورمضان محمد بوبكر خالد، ومصباح حمد منقوشة، وعبدالباسط عبدالجليل سلامة، وعبدالباسط عبدالجليل سلامة، وعبدالله سالم خليفة، وخالد علي شغيب، ومحمد حمد الشترة، وسعد منصور العمروني، وفرج عبدالسلام محمد.

وتتولى اللجنة، وفق المادة الثانية من القرار توزيع الأعلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوريد الأعلاف والمكلفة من وزير الزراعة والثروة الحيوانية، ووضع آلية مناسبة لتوزيعها على المربين، بما يضمن سلامة الإجراء وعدالة التوزيع، والإشراف ومتابعة أعمال اللجان الفرعية التي ستشكل منها.

ويحق للجنة الرئيسية، وفق المادة الثالثة، تشكيل لجان فرعية بالبلديات المستهدفة بتوزيع الأعلاف على المربين بنطاقها، على أن تتولى تخصيص الكميات وجداول التوزيع على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلديات، وفقا للإحصاءات المعدة من إدارة الإنتاج الحيواني، حسب الاحتياجات بما يضمن العدالة في التوزيع.

كما تتولى اللجان الفرعية إحالة جداول توزيع الكميات وعرضها على اللجنة المركزية لتوزيع الأعلاف، لاعتمادها من وزير الزراعة والثروة الحيوانية متضمنة الجهة وتاريخ التسلُّم، إضافة إلى إعداد رسائل لصرف الأعلاف للجهات المخصصة لها، وإحالة الصكوك المصدقة باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية للجنة المركزية.

وتقوم اللجنة المركزية بتقديم تقارير مفصلة لوزير الزراعة تبين الكميات والجهات المخصصة لها، وإعداد المطابقة على الإجراءات المتخذة من اللجان الفرعية، وإجراء التسوية النهائية، وتقديم تقرير نهائي مفصل بعد الانتهاء من سحب كامل الكمية المخصصة للأعلاف.

ونص القرار على السماح للجنة المركزية بفتح حساب مصرفي بمصرف ليبيا المركزي مخصص لإيرادات الأعلاف، بالإشراف المباشر من وزير الزراعة، على أن تتحمل اللجنة المسؤولية ابتداء من تسلّم كميات الأعلاف ومتابعة تنفيذ عمليات التوزيع التي تقوم بها اللجان الفرعية التابعة لها.

وحدد القرار مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية التابعة لها بموجب قرار وزير الزراعة بعد الانتهاء من مهامها.