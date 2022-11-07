شلوف: ضخ الأسلحة نحو ليبيا لم يتوقف

الوطن| رصد

أكد رئيس مؤسسة السلفيوم، جمال شلوف، أن هناك أسلحة جديدة دخلت إلى ليبيا أصبحت في متناول تشكيلات تابعة لتركيا.

وقال شلوف، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن طائرات الشحن العسكري الأجنبية المتجهة الى غرب ليبيا، لم تتوقف حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس.

وأضاف شلوف أنه في شهر أكتوبر الماضي تم رصد 9 رحلات جوية للطيران التركي ورحلتين للطيران العسكري الإيطالي، وهذا يؤكد أن ضح الأسلحة نحو ليبيا لم يتوقف.

وبيّن أن هذا الأمر مخطط لتحويل ليبيا إلى بؤرة توتر لا تتعدى حدود الدولة، وتم رصد بعض الأسلحة الخفيفة بأيدي بعض الأفراد الذين دربتهم تركيا في ليبيا.