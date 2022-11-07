وزير الخارجية الإيطالي في مشاورات هاتفية مع المنقوش: سنعمل معا لمكافحة الإتجار بالبشر

أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تيجاني اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مؤكدا «العمل مع حكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر».

ونقلت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عن الوزيرتيجاني القول إن «ليبيا صديقة لإيطاليا»، حسب تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأضافت «سنعزز التعاون في جميع المجالات»، مشيرا إلى «الالتزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا».