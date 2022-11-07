موضحةً موعد استقرار الجو.. الارصاد: اجواء باردة وماطرة في هـــذه المنــاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 07/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى السحب تتكاثر على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح نشطة وباردة نسبياً يتخللها سقوط أمطار متفرقة أغلبها خفيفة علي بعض المناطق الساحلية خاصة مناطق الجبل الاخضر واحتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة هذا اليوم على بعض المناطق الممتدة من شرق طرابلس الي سرت.

ووفقا للتقرير ان تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم مابين (22-27)مْ على معظم مناطق ليبيا ،ولاتتجاوز (19) مْ مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الجبل الاخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يستقر الطقس وتتناقص سرعة الرياح بدءاً من مساء هذا اليوم على معظم مناطق الشمال الغربي.

والله أعلــــــــــــــــم.