الشريف: لن يكون هناك تقدم وازدهار في ظل حكم المنظومة العسكرية

رأى فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنه لن يكون هناك تقدم وازدهار في ظل حكم المنظومة العسكرية، بحسب قوله.

ونشر الشريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لدولة قطر تظهرها قبل عشرات السنين وأخرى لها في الوقت الحاضر، قائلا: “هذه الدوحة عام 1980 كما تقول الصورة يسارًا، والدوحة ذاتها في 2022 لكن بإطلالة أخرى، هنا يكمن الفارق حين نقارن طرابلس بالدوحة، رغم الموارد الطبيعية في ليبيا، ورغم الجغرافيا والموقع الجغرافي منقطع النظير”، على حد تعبيره.

وأضاف “الخلاصة تقول: إن هناك من استغل موارد وطنه في بنائه وتطويره ورقيّه وهناك من أهدر الموارد وعبث بها وبددها على نزواته وأوهامه خلال أربعة عقودٍ جوفاء، ولازلنا من بعد ثورة الدماء والتضحيات نعاني جراء طُغم الفساد والإجرام واللاوطنية”، وفقا لقوله.

وتابع “ثمة من يريد العودة بنا لذات المربع الأول بعد أن أفقنا من غفلتنا وقررنا أن تكون لنا دولة مدنية ديمقراطية نعمل من خلالها على النهضة وصناعة مستقبلٍ أفضل بعيدًا عن هيمنة حكم الفرد والعائلة والقبيلة والعسكر الذي لا ينتج عنه إلا التخلف والمزيد من المعاناة على جميع الأصعدة سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا وحقوقيًّا”، بحسب حديثه.

واستكمل “التجارب أمامنا، فلا تقدم وازدهار في ظل حكم المنظومة العسكرية وهذا حال أفريقيا والدول المتخلفة المفلسة المتصارعة، وأما الدول المتقدمة فهي تلك التي تُحكم بمنظومة مدنية ومؤسسات يخضع لها العسكر ويمتثل لأوامرها وقراراتها ولا يطمع في الانقلاب عليها”، على حد وصفه.