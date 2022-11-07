بنغلاديش تطلب تمكين أصحاب المشاريع الزراعية من الاستثمار في ليبيا

طلبت بنغلاديش من ليبيا تمكين أصحاب المشاريع الزراعية من الاستثمار في البلاد، مقترحة إقامة تعاون في مجال الأمن الغذائي في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية.

والتقى سفير ليبيا المعين حديثا في بنغلاديش، عبدالمطلب سليمان، بوزير الدولة للشؤون الخارجية، محمد شهريار علم، في مكتبه في العاصمة دكا يوم الأحد.

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شهريار: بنغلاديش تدعم الهجرة القانونية

وقال محمد شهريار علم إن بنغلاديش تدعم الهجرة القانونية إلى دول أخرى، وتريد تعزيز التعاون مع ليبيا من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية. وتوجّه بالشكر إلى الحكومة الليبية على دعمها المستمر للعمال البنغاليين العاملين في ليبيا.

كما عبر عن تطلعه بشكل خاص إلى تعاون ليبيا في مجال الزراعة التعاقدية لأصحاب المشاريع الزراعية البنغالية في ليبيا من خلال تأجير الأراضي هناك. كما اقترح علم إقامة تعاون بين بنغلاديش وليبيا في مجال الأمن الغذائي في ظل أزمة الغذاء العالمية الحالية.

وأضاف إن بنغلاديش وليبيا يمكنهما الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بشكل مشترك من خلال تنفيذ برامج مختلفة. بدوره أبلغ السفير الليبي أن ليبيا تريد توظيف أطباء وممرضين وفنيين ومهندسين من بنغلاديش في ليبيا. واقترح تشكيل لجنة مشتركة يمكنها استعراض القطاعات المهمة للعلاقات الثنائية. وقال السفير إن ليبيا ترحب بالطلاب البنغاليين في جامعاتهم لمتابعة دراستهم.

وفي أكتوبر الماضي التقى السفر الليبي وزير خارجية بنغلاديش، إي كيه عبدالمؤمن، ودعاه إلى استمرار ليبيا في دعم جهود بلاده لإعادة «الروهينغا» إلى ديارهم والفارين من ولاية راخين بميانمار.