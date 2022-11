بوشناف يجري زيارة لمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي

ليبيا – قام مستشار الأمن الوطني ابراهيم بوشناف بزيارة لمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وكان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

حيث قام رئيس ديوان مجلس النواب ومستشار الأمن الوطني بجولة داخل اروقة مقر مجلس النواب وأطلع على ما تم إنجازه من أعمال صيانة لمرافق مبنى الدعوة الإسلامية لتنعقد فيه جلسات مجلس النواب بالمقر الدستوري للمجلس في مدينة بنغازي.

وأعرب مستشار الأمن الوطني وفقاً للمتحدث باسم مجلس النواب، عن سعادته وإشادته بما قام به ديوان مجلس النواب من عمل جبار لعودة الحياة للمقر بعد الدمار الذي تعرض له خلال حرب المدينة على المجموعات الإرهابية.

