نائب: المشري يُشكل اللجان دون منحها صلاحيات تمكنها من أداء عملها

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إن جلسة المجلس اليوم لن تُناقش قانون منع مزدوجي الجنسية من المشاركة في الانتخابات، الصادر عن مجلس الدولة.

وأضاف الزغيد في تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للدولة، جسم استشاري فقط، ولا يحق له إصدار القوانين والتصويت عليها إلا عبر لجنته المخولة بالعمل على القوانين، بالاتفاق مع لجنة النواب.

وأكد الزغيد أن لجنة مجلس النواب قامت بعملها على أكمل وجه، ولكن لجنة مجلس الدولة لم تتمكن من مواصلة عملها، بسبب سياسات خالد المشري، لافتا إلى أن المشري يُعطي الإذن لتشكيل اللجان، دون منحها صلاحيات تمكنها من إنجاز أعمالها.

وأوضح أن جلسة اليوم ستناقش بعض القوانين المهمة، منها قانون الأمن الداخلي وقانون المحكمة الدستورية، قائلاً: “سنصوت في الجلسة على قانون توحيد المرتبات، بعدما حولناه في السابق لمجلس التخطيط والمالية، وأرجعه إلينا”.