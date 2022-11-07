وزيرة عدل الدبيبة: مهتمون بتحقيق العدالة وسيادة القانون

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة إبراهيم” مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” وأعضاء الوفد المرافق له أوجه التعاون حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت الوزيرة في مستهل اللقاء الذي عقد الأحد بطرابلس، عن ترحيبها بالمدعي العام ووفده في ليبيا، مبدية اهتمام وزارة العدل بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي.

من جانبه أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن التسهيلات المقدمة لهذه الزيارة تعكس التقدم في التعاون مع دولة ليبيا، مؤكدا على ضرورة المزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان.