ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 November, 2022

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الإيطالي الجديد “أنطونيو تاجاني” حيث هنأته بدورها لتوليه منصبه.

هذا وناقش الجانبان سبل تعزيز أفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة، مؤكدة السيدة الوزيرة على عمق العلاقات التاريخية والقديمة مع إيطاليا .

ومن جانبه نقل وزير الخارجية الإيطالي دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

كما ناقش الجانبان ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية، وعودة الشركات الإيطالية لاستكمال إنشاء المشاريع العالقة منها مطار #طرابلس الدولي، واستعداد الدولتين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة.