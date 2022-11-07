أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الإختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

قال المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية اللواء مسعود أرحومة إن «القضاء الوطني هو من له الإختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين»، وذلك خلال لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية أمس الأحد.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان، إن زيارة خان تأتي هذه الزيارة «في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيداً لمبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني و الدولي و منع الإفلات من العقاب».

حضر اللقاء عدد من أعضاء النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام.

– المنفي يستقبل كريم خان في طرابلس

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ماذا قال المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»؟

من جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الحرص على تعزيز التعاون و توفير الدعم الدولي الفني و التقني في المسائل الجنائية و تطوير نطاق التعاون و آلياته، وفق بيان مكتب أرحومة.

ووصل خان إلى العاصمة طرابلس السبت، واجتمع فور وصوله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ووزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة عبدالرحمن.