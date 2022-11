ليبيا – التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج اليوم الأحد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في طرابلس.

السفير الفرنسي أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دعم فرنسا التام لمهمته، واستعدادها للمساعدة في وجود حلّ ليبي للأزمة الليبية.

وشدد على حق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

