المقريف: الزيادة في عدد الطلبة تستدعي تخصيص مبالغ إضافية لوزارة التربية

الوطن| رصد

أكّد وزير التربية والتعليم في الحكومة منتهية الولاية، موسى المقريف، أن عدد الطلبة قد بلغ 2.5 مليون طالب وطالبة، مقارنة بمليون طالب سابقًا، الأمر الذي يستدعي تخصيص ما نسبته 25- 30% من باب التنمية لوزارة التربية والتعليم.

وشدّد المقريف في تصريحات صحفية، على أن الميزانية المعتمدة خلال العام 2022 هي ذاتها المعتمدة خلال السنوات السابقة، وهي لا تتناسب مع متطلبات العام الجاري.

وقال المقريف، إن خطة الحكومة تستوجب إنشاء 500 مدرسة كل عام ولمدة 3 أعوام، وقد خُصّصت في البلديات أراضٍ لهذا الشأن، موضحاً أن عدد مدارس الصفيح المتهالكة يبلغ 350 مدرسة في عموم ليبيا.

وأضاف أن الوزارة شكّلت لجنة لحصر المواد الكيميائية منتهية الصلاحية في جميع المدارس البلاد استجابة لشكاوى المواطنين؛ حيث تتكدّس المواد الكيميائية بالمدارس منذ 20 عامًا.