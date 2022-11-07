المنفي يشارك في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ المصري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2022

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الاثين في فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وانطلقت أمس الأحد فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، وهي قمة عنونتها مصر بالـ”لحظة فارقة” في التعامل مع قضية التغير المناخي، فيما تحث الأمم المتحدة الدول على استخدام القمة للتفاوض على “اتفاق تاريخي” لخفض انبعاثات الكربون.

ومن المتوقع أن يتعلق أغلب النقاش في القمة التي يشارك فيها 30 ألف شخص وتستمر لأسبوعين حول الخسائر والأضرار وصناديق التعويضات التي تقدمها الدول الغنية للدول منخفضة الدخل والمعرضة لأكبر مخاطر التغير المناخي والتي لم تكن لها يد تذكر في الانبعاثات الضارة التي أدت لارتفاع درجة حرارة الأرض.