عميش: حفتر حضر لأول مرّة جلسة محاكمة له بمحكمة فيرجينيا عن طريق تطبيق زووم

ليبيا – قال عضو التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين عصام عميش إن خليفة حفتر حضر الأحد لأول مرّة جلسة محاكمة له بمحكمة فيرجينيا عن طريق تطبيق زووم للإجابة على تهم ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

عميش أوضح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن أبرز التهم التي تواجه حفتر طرحها فريق الدفاع عن الضحايا كانت حول عدوانه على العاصمة طرابلس وجرائم المقابر الجماعية وقضية آل صويد في بنغازي بحسب قوله.

