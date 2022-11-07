وزير إيطالي: سننشئ طريقا سريعا في ليبيا للتقريب بين الأطراف المتحاربة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البنى التحتية المستدامة والتنقل في الحكومة الإيطالية، ماتيو سالفيني، أن من ضمن الملفات المختلفة للوزارة، إنشاء الطريق الساحلي السريع لربط شرق وغرب ليبيا.

وقال سالفيني في تصريحات إذاعية رصدتها وكالة «نوفا» للأنباء: “في ليبيا فصائل عدة، لكن إيطاليا وعدت منذ سنوات عديدة ببناء البنى التحتية، لذلك أحد المشاريع يتعلق بتشييد الطريق السريع الذي تأجل تنفيذه منذ سنوات والذي من شأنه أن يقرب بين الأطراف المتحاربة وأتمنى أن يُمكن إيطاليا من استعادة دورها الريادي”.

وأوضحت مصادر للوكالة الإيطالية، أن الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية، تعمل بشكل خاص على بدء العمل على الجزء الغربي من الطريق الذي يربط طرابلس بالحدود مع تونس.