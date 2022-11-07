ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 November, 2022

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ، إن الولايات المتحدة منفتحة على إمكانية ربط الطاقة بين اليونان وليبيا.

وأضاف برايس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أثينا المقدونية، أن تنمية الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعزز التعاون لأمن الطاقة المستدامة في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد برايس، على مواصلة دعم مشاريع الطاقة لا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة.

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، صرح في اكتوبر الماضي في أن ليبيا تدرس إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي مع اليونان ومدينة دمياط المصرية .