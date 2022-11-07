استئناف استكشافات شركة «تاتنيفت» الروسية في حوض غدامس

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «تاتنيفت» الروسية رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة للشركة. وأكدت المؤسسة استئناف نشاط الشركة الاستكشافي في القطع الواحدة الواقعة في منطقة حوض غدامس.

وذكرت المؤسسة أن هذا الاستئناف للاستكشافات جاء بعد نقل الحفارة 51 التابعة للشركة الوطنية للحفر لإجراء عملية الاختبار للبئر D1-8214.

اجتماع فني مع الشركة الروسية

وعقدت إدارة الاستكشاف بمؤسسة اجتماعا فنيا، صباح اليوم الإثنين، مع مسؤولي شركة «تاتنيفت» الروسية، وذلك ضمن الاجتماعات الفنية السنوية المشتركة بين المؤسسة والشركات الأجنبية المشاركة لها.

عُقد الاجتماع في قاعة البوري بمقر المؤسسة في طرابلس، وتناول النشاط الاستكشافي للشركة خلال العام 2022 والأعمال الفنية المقترحة للعام 2023.

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اكتشافات مهمة في حوضي غدامس وسرت

وفي أوائل أكتوبر الماضي، أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تحقيق نتائج مميزة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت، بمساحة إجمالية تقدر بثلاثة آلاف و560 كيلومترا.

وقالت الشركة إن تلك النتائج تحققت «رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحراء».

وشملت المشاريع الامتيازين «م ن 216 أ»، و«م ن 216 ب» بحوض غدامس بمساحة تقدر بألفين و873 كيلومترا، وكذلك الامتيازين 16 و17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ687 كيلومترا.