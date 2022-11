مستشفى العيون بطرابلس يعلق على ما يتم تداولة بشأن تسجيل إصابات حالات بعمى إثر عمليات القرنية

ليبيا – علقت مديرة مستشفى العيون طرابلس رانيا الخوجة على ما يتم تداولة بشأن تسجيل إصابات حالات بعمى إثر عمليات القرنية.

الخوجة قالت في تصريح لمنصة “فواصل” إن الموضوع لا علاقة له بزراعة القرنية، وإنما بحقنة يتم اعطائها للمصابين بالسكري داخل العين.

وأوضحت أن هذه الحقنة يتم منحها كل يوم خميس لمرضى السكري الذين يعانون من اعتلال الشبكية، مشيرةً إلى أن عدد المستهدفين كل أسبوع حوالي 60 حالة، وهو عمل روتيني مستمرون عليه من فترة طويلة.

وتابعت “الخميس الماضي حدثت حساسية عادية لـ14 حالة من بين قرابة 60، فأخذنا منها مسحات لسائل العين، وظهرت نتائجها سليمة، وهذه الحالات موجودة في بيوتها حاليًا، ولم تصب أي حالة منها بالعمى”.

وأعربت عن تفاجئها بإشاعات تشي بوجود حالات عمى، مع أن ما حدث هو ردة فعل تلقائية من الجسم بالتحسّس من هذا النوع من الحقن ليس أكثر، وهذا يحدث مع كثير من الأدوية والمضادات.

