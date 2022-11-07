المنفي يشارك بقمة المناخ في شرم الشيخ

الوطن| متابعات

بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للقمة عرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعى وآمن بيئياً وصحياً على كوكب الأرض ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها .

كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتمتد الجلسة العامة للقمة الاثنين والثلاثاء، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين فى الاجتماعات، كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسى فى عدد منها بمشاركة حوالى 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم .