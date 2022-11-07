وزير الخارجية الإيطالي: سنلتزم بتحقيق الاستقرار في ليبيا

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اتصالا هاتفيا، بوزيرة خارجية حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مبديا التزام بلاده بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة الإنجليزية، رصدته وترجمته “الساعة 24”: “أكد تاجاني للمنقوش أن ليبيا دولة صديقة لإيطاليا”.

وأضافت التغريدة “شدد وزير الخارجية لنظيرته الليبية على أن بلاده ستعزز التعاون في جميع المجالات، والالتزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا، فضلا عن تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر”.