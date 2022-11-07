الفكحال: انتظار حل الأزمة من الخارج سذاجة سياسية وحوار غدامس تحرك جاد

اعتبر رئيس حزب النداء ومرشح الانتخابات الرئاسية د. أكرم الفكحال أنه بعد سنوات من عمر الأزمة الليبية اتضح جليا أن انتظار الحلول الجاهزة من الخارج من دول شقيقة أو صديقة أو الأمم المتحدة ومبعوثيها ما هو إلا ضرب من السذاجة السياسية.

واعتقد الفكحال، في حوار خاص ب “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين، أن هذه القناعة وصل إليها أغلب الليبيين وبمختلف مستوياتهم وهو ما يدفعهم جميعا للبحث بجدية عن حلول بجهودهم الخاصة.

وشدد الفكحال على أن الموقف والوضع العام بليبيا لا يتطلب إلا جيشا موحدا أي أن يكون السلاح للدولة فقط وضرورة توحيد جهازي الأمن والشرطة مع ضرورة وجود دستور وقضاء، موضحا أن هذا الأمر لن يكون إلا بانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة والتي كانت قد تقررت في 24 ديسمبر الماضي وتمت المماطلة فيها من كل الأطراف الحالية.

أما بالنسبة إلى دعوة رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي تنعقد اليوم الإثنين في بنغازي، فاعتبر أكرم الفكحال أنها حسب ما أعلنوا عنها مخصصة لمناقشة عدد من القوانين منها إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل لإبداء الرأي في نصوص مشروع هذا القانون.

وأضاف أن هذه الجلسة ليست إلا إطالة لعمر الأزمة الليبية وكسب المزيد من الوقت لمساومات غير معلنة للحصول على مصالح شخصية لأفراد.

وأكد الفكحال أن الأجسام السياسية الحالية دون استثناء هي جزء من الأزمة وليست جزء من الحل، مشيرا إلى أن هذه الأجسام السياسية الراهنة فرضت نفسها بقوة الأمر الواقع على الليبيين واحتكرت الأنانية وأبدعت في الحديث باسم المجتمع ومكوناته واستمرت في السعي والبقاء في السلطة دون حدود للاستمرار والبقاء في الحالة الانتقالية دون توقف.

وأبرز الأجسام السياسية الراهنة في ليبيا لا يملكون أي رؤية للمستقبل الذي أصبح مفتوحا على جميع الخيارات والذي جعل حالتهم انسدادية واستحالة حدوث أي توافق بينهم وحتى استحالة إيجاد حل لأزمة المجتمع الخانقة والمستعصية.

ولاحظ الفكحال أن المجتمع الليبي يترقب كل يوم، وبفارغ الصبر، تسوية سياسية تلبي رغباته واحتياجاته ورفاهيته الاجتماعية ولكن هيهات، وفق تعبيره.

كما شدد الفكحال في هذا الإطار على ضرورة التعويل فقط على عمل وطني للخروج من الحالة الانتقالية المتكررة إلى حالة تسودها السيادة الوطنية للوطن يعمها الاستقرار والبناء والتطور.

وبخصوص ما طرحته المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز بشأن تكوين مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة، ويقابل هذا وفي نفس السياق حتى وإن كان دون تنسيق، قيام البرلمان بتشكيل لجنة لتقاسم الميزانيات على مستوى الأقاليم الثلاثة، متابعا بقوله: “هل تساءلوا ماذا سيحدث لو تم الاختلاف بين الأعضاء الثلاثة؟ وما هو مصير وحدة البلاد؟ ألم تكن هذه المشاريع المطروحة مؤشرا وبداية لتقسيم البلاد؟

وأردف أن ما تطرحه ويليامز اليوم يوافق المشروع البريطاني لليبيا المتمثل في تجزئة البلاد إلى ثلاثة دول, معبرا في الأثناء عن أسفه بأن تيارا محليا يتبنى هذا المشروع.

وقال الفكحال في هذا السياق: “هذا مشروع خطير على وحدة ليبيا ووحدة إقليمها الجغرافي وعلى استقلالها يجب التصدي له.. ليبيا وحدة وطنية واحدة وأزمة ليبيا أمنية وسياسية.. بمعني وجود السلاح خارج الأطر النظامية.. المطلوب هو تشكيل جيش وشرطة وأجهزة أمن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى وجود شرعية شعبية لرئيس منتخب وحكومة منتخبة وبرلمان وطني يمثل كل مناطق ومدن وقرى الوطن”.

وأشار إلى أن هناك ثلة من أبناء ليبيا يعدون العدة عبر جهد وطني خالص لقيادة حوار (ليبي -ليبي من الألف إلى الياء) وعلى تراب ليبيا قد تحتضنه مدينة غدامس خلال الأيام القادمة.

ولفت أكرم الفكحال إلى أن ما عاينه وما شهد عليه ولمسه حول المبادرة المذكورة يعد تحركا جادا ومنظما لا يحمل أجندة مسبقة غير أجندة الوطن وكيفية الخروج به من حالة التردي والسقوط إلى حالة الاستقرار والتماسك ثم الانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهار.

وأوضح أن ملتقى حوار غدامس الوطني الذي بدأ الإعداد له فعليا يتوجه إلى كافة أبناء الشعب الليبي بكل أطيافه وقواه الفاعلة على الأرض والمؤثرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وثقافيا واعلاميا عبر ممثليهم في هذا الحوار.

واعتبر المرشح الرئاسي للانتخابات أنه تأسيسا على ذلك على الليبيين أن يقدموا كل جهودهم لإنجاح هذا الحوار (الليبي الليبي) بمدينة غدامس لأنه سينقد بلادهم من كل المؤامرات التي تحاك ضدها، مستدركا أن هذا الحوار يحتاج منهم جميعا أن يتركوا مصالحهم وأجنداتهم خلف ظهورهم وأن يحملوا أجندة الوطن ولا شيء غير الوطن.

وقال في هذا الإطار: “يجب أن نفكر كيف ننقذ وطنا مشتت الأوصال بين الأعداء الطامعين و الأعداء المؤدلجين.. يجب أن نفكر كيف ننقذ وطنا من أجل أن يعيش فيه المواطن حياة كريمة ويتمتع بخيراته وإمكانياته”.

وتابع د. أكرم الفكحال بالقول: “يجب أن نفكر كيف نتحد ونضع اليد باليد بالتوعية بالتظاهر وبأي وسيلة أخرى ننقذ بها الوطن الذي لا يحتمل المزيد من التأزم.. يجب أن نفكر من أجل أن يجمعنا هذا الوطن الذي تكالبت عليه كل الملل والأمم والذي انتهكت سيادته وشتت نسيجه ومكونه الاجتماعي المتجانس وضربت منظومته الأخلاقية واستهدف شبابه بشتى أنواع ووسائل التدمير.. يجب أن نفكر كيف ننقذه بعيدا عن الأحقاد وتهميش الآخر.. فليبيا فوق الجميع وتسع الجميع”.