الدبيبة يعتمد مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس

ليبيا – اعتمد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة.

المشروع يتضمن وفقاً لمنصة “حكومتنا” تحسين واجهات المباني وإعادتها لشكلها الأصلي، وإضافة الأشجار، وتركيب أثاث الشوارع بما ينسجم مع هوية المدينة، وإزالة المستحدثات على المباني كالأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف، واليافطات العشوائية وفق الحلول السريعة المناسبة.

وقال إن لطرابلس هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم، مؤكداً ضرورة رجوع روح المدينة بتطوير مركزها.

وحضر الاجتماع عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، ونائب رئيس الجهاز وعدد من المهندسين العاملين به.

