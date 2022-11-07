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المنفي يلتقي الرئيس الجزائري على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على هامش  فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي التقى أيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ “محمد بن زايد”، ووزير الخارجية الإماراتي “عبدالله بن زايد”.

وانطلقت أمس الأحد فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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