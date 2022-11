عمل وتأهيل تصريف الأعمال: لا بد من تناغم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

ليبيا- عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد اجتماعًا مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تكريس الاجتماع الذي حضره مديرو الإدارات والمكاتب بالجهتين لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا أهمية تناغم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل ووضع آليات لتنفيذ بقية بنود المذكرة فيما يتعلق بالتدريب والتكوين المهني وبئية العمل.

