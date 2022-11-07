ارتفاع الدولار أمام الدينار بالسوق الرسمية

أظهرت أسعار العملات الدولية تباينا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى خمسة دنانير مقابل 4.99 دينار أمس الأحد، وفق مصرف ليبيا المركزي.

في حين استقر سعر اليورو عند 4.97 دينار، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.67 دينار.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينا والدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار مقابل 1.35 دينار.

وأيضا ارتفع الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، واليوان الصيني الذي بقي عند 0.69 دينار.