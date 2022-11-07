وزير خارجية اليونان يبحث مع نظيره القبرصي التطورات في “المتوسط” وشمال أفريقيا

التقى نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، نظيره القبرصي، يوانيس كاسوليدس، خلال زيارة الأخير لليونان.

وقال ديندياس، في تغريدة له باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها وترجمتها “الساعة 24”: “رحبت في وزارة الخارجية اليونانية بوزير الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، في سياق التعاون والتنسيق المستمر بين اليونان وقبرص”.

وأضاف “تركزت المحادثات على قضية قبرص، والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، والتعاون متعدد الأطراف، والقضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، والأزمة الروسية الأوكرانية”.