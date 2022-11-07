شركة سرت: السيطرة على تسرب للنفط الخام

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2022

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز السيطـرة على تسرب خــط النفط الخام الرئيسي 36 بوصة المتجه من الحقــول إلى مرسى البريقة عند الكم 70.

وبينت شركة سرت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إدارة العمليات تلقت بلاغا السبت بحصــول التسرب حيث بادرت منسقية الخطوط التابعة لإدارة الإنتاج بعزل الخط عند الكيلومتر 110 إلى الكيــلو متر 22 وذلك بهــدف تخفيض الضغط لتسهيل أعمــال الإصــلاح والصيانــة.

وأكدت الشركة أنه بسبــب الضغط المرتفع في الخط اضطُــرت إدارة الإنتاج إلى إيقاف ضــخ الزيت من حقول زلطــن وحقل الراقوبـة وتغيير مســار إنتاج النفــط إلى الخزانات بحقــل زلطن والعمل على تجميع الزيت الفاقـد من التسرب في حفرة جانبية استعداداً لنقله إلى البريقــة.

وجهزت فـرق الصيانــة التحويلات اللازمة بورش حقل الاستقلال وزلطن وبدأت أعمال الحفر وتفريغ الخط الذي تعرض للتلف حتى تمكنت من إيقاف التسرب رغم ارتفاع الضغط وتشبع المنطقة بالزيت واضطرت إلى استخدام معدات السلامة الخاصة من أجهزة التنفس للوصول إلى مكان التسرب وتركيب صمام عزل بحجم 2 بوصة.