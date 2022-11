ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن جلسة المجلس المقبلة ستناقش تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية.

لنقي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن الجلسة ستناقش آلية توحيد السلطة التنفيذية وما يستجدّ من أعمال.

