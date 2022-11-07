النائب النصر: القطاع الخاص يواجه العديد من المعوّقات الإدارية

الوطن|رصد

أكّد النائب عن الدائرة الفرعية جنزور، أيمن سيف النصر، أن توحيد المرتبات يحقق العدالة الاجتماعية ويتيح للفئات الضعيفة تحقيق احتياجاتها.

وقال النصر خلال جلسة للنواب، الإثنين، إنه “لا يجب مناقشة المسائل المالية بمعزل عن السياسات الاقتصادية”، داعياً إلى تنويع مصادر العمل في البلاد.

ورأى النصر أنه يجب إتاحة الفرص للقطاع الخاص من أجل إقامة المشاريع، وعدم الاعتماد على القطاع العام أداةً وحيدةً للتوظيف، لافتا إلى وجود معوّقات إدارية تقف في وجه تأسيس المشاريع الخاصة.