المصراتي: ليبيا تتعرض لمؤامرة من بريطانيا وأمريكا منذ 2011

أكد الصحفي محمود المصراتي أن ليبيا تتعرض لمؤامرة منذ عام 2011، خاصة من بريطانيا وأمريكا بالأخص الحزب الديمقراطي، قائلاً: “الغرب يعتبرون أن الديمقراطية حلال عليهم وحرام على الليبيين”.

واتهم المصراتي، خلال مداخلة هاتفية لقناة “الغد”، الولايات المتحدة وحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية بإفشال انتخابات ديسمبر، مشيرًا إلى أن الفكرة التي طرحتها ستيفاني ويليامز تظهر التفكير الغربي الحقيقي تجاه ليبيا بأن يتم تقسيم البلاد عن طريق مجلس رئاسي منتخب لكل إقليم، وينتخب كل إقليم رئيس له.